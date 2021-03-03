В Минздраве считают, что вспышка коронавируса в России закончится в середине 2021 года

Эксперт дал прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса в России Фото: Андрей АБРАМОВ

Распространение коронавируса в России благодаря вакцинации населения и большому числу уже переболевших может закончиться этим летом, считает главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин.

«Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», - такое мнение специалист высказал в интервью телеканалу «Москва 24».

Врач уточнил, что коллективный иммунитет накапливается, в частности, и за счет тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно.

Кроме того, Андрей Малявин отметил, что не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время появится эффективное лекарство от коронавируса прямого действия, поскольку на создание такого препарата понадобится несколько лет.

«Это вообще очень большая задача – создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять, может, если напрягутся, лет пять», - пояснил эксперт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рассказал kp.ru, какие лекарства действительно помогают при заболевании COVID-19. Эксперт проанализировал и прокомментировал данные исследований, проведенных в разных странах мира.