На Украине назвали ущерб от запуска «Северного потока — 2» некритичным

Строительство «Северного потока — 2» близится к завершению Фото: REUTERS

Бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой назвал некритичным ущерб экономике Незалежной от запуска газопровода «Северный поток — 2». По его подсчетам, после введения трубопровода в эксплуатацию страна может потерять около трех миллиардов долларов.

Однако, как заявил экс-министр в интервью НСН, этот ущерб «некритичен», поскольку «все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза».

«Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - подчеркнул Владимир Лановой.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина подготовилась к запуску трубопровода «Северный поток — 2», а в России усомнились в его словах.