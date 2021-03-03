В Гонконге впервые умер человек после прививки от коронавируса

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac при клинических испытаниях показала эффективность и безопасность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гонконге зафиксирована первая смерть человека вскоре после прививки от коронавируса китайской вакциной CoronaVac, сообщает газета The Standard со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Уточняется, что скончался 63-летний пациент, который страдал хроническими заболеваниями – диабетом и бронхитом. 26 февраля мужчина получил первый укол препарата, а 28 февраля у него начались проблемы с дыханием, и пациент в тот же день скончался.

Информация об этом случае появилась только теперь, спустя несколько дней. В гонконгском департаменте здравоохранения говорят, что пока непонятно, связана ли эта смерть с вакциной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после прививки от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNtech в Австрии умер 41 человек. Ранее в феврале сообщалось о том, что в Швейцарии после вакцинации скончались 16 пациентов. В обоих случаях пока нет доказательств, что причиной смерти людей стала именно вакцина.