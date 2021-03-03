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Общество

Названы самые популярные подарки на 8 марта в 2021 году

Россияне стали тратить больше денег на электронику
Антон Беспамятных
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Традиционно одним из самых популярных подарков стали товары для красоты

Традиционно одним из самых популярных подарков стали товары для красоты

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Косметика, парфюмерия, кондитерские изделия и электроника стали самыми популярными подарками на 8 марта в 2021 году. К такому выводу пришли эксперты Яндекс.Маркета после анализа потребительского спроса - результаты исследования оказались в распоряжении kp.ru.

Специалисты проанализировали активность пользователей сервиса с 23 февраля по 1 марта и со 2 по 8 февраля 2021 года, чтобы выявить рост спроса на те или иные товары.

Традиционно одним из самых популярных подарков стали товары для красоты. Количество заказов косметических наборов выросло на 251% по сравнению с обычными показателями: чаще всего россияне выбирали наборы с гелем для душа и мочалкой. На такой подарок россияне готовы потратить около одной тысячи рублей.

Также россияне стали чаще заказывать кондитерские изделия. Так, на 494% выросло количество заказов конфет в коробках, на 108% — шоколадных плиток и на 66% — шоколадных яиц и фигурного шоколада. Средняя цена такого подарка составила около 800 рублей.

В тройку лидеров среди подарков вошли ювелирные украшения и часы. На 420% выросло количество заказов браслетов, на 267% — брошей, на 238% — серег и на 117% — наручных часов. При этом на ювелирные украшения россияне в среднем тратят 2500 рублей, а на часы — 4400 рублей.

Среди электроники особенной популярностью пользовались умные колонки: спрос на них вырос на 298%. Также на 158% выросла категория фотоаппаратов моментальной печати, а на 142% — категория классических фотоаппаратов. На фотоаппараты россияне готовы потратить в среднем 24 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Ранее флористы посоветовали россиянам, какие цветы подарить на 8 марта. Специалисты перечислили оригинальные варианты и назвали самые "надоевшие" девушкам цветы.