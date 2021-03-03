В Нигерии бандиты перекрыли дорогу и похитили 50 пассажиров машин

Вооруженная группа бандитов перекрыла дорогу в штате Нигер между городами Тегина и Минна. Фото: REUTERS

Вооруженная группа бандитов перекрыла дорогу в штате Нигер между городами Тегина и Минна. Об этом сообщило местное телевидение.

По информации нигерийского телеканала Arise, нападение произошло 2 марта. Злоумышленники остановили несколько автомобилей и захватили примерно 50 пассажиров. Сейчас местные власти проводят расследование и пытаются узнать личности похитителей.

В середине февраля 2021 года в Нигерии боевики ворвались в колледж города Кагара на западе страны и похитили сотни студентов и преподавателей. При этом во время захвата был убит один из учащихся и еще несколько человек получили ранения. Полиции стало известно, что боевики переоделись в студенческую форму и проникли в здание общежития в два часа ночи.