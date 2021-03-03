Причина смерти Юрия Розанова: Спортивный комментатор боролся с онкологическим заболеванием

Спортивный комментатор Юрий Розанов с января 2019 года проходил лечение от онкологии. О своём заболевании он рассказал в июне 2020 года в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Розанов на полгода прекратил работать, но затем снова вернулся к эфирам, сказав, что пошёл на поправку. Позже он сообщил, что у него обнаружили новые образования.

- Либо помру, либо буду работать, - заявил комментатор в интервью летом 2020 года.

Напомним, сегодня, 3 марта, как сообщал ранее сайт KP.ru, Юрий Розанов скончался на 60 году жизни. Первыми о произошедшем сообщили комментатор Михаил Моссаковский и спортивный журналист Василий Уткин.