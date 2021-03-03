Российский Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем

Российский Су-27 перехватил бомбардировщики ВВС США над Балтийским морем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил о перехвате российского истребителя Су-27 перехватил два самолетов над Балтийским морем.

Сообщается, что 3 марта российские средства поконтроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели.

- Для опознавания и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа, - сообщили KP.ru в Наццентре управления обороны РФ.

Пилоты истребителя определили иностранные самолеты как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США, после чего сопроводил их над акваторией Балтийского моря.

Отмечается, что нарушения госграницы допущено не было.