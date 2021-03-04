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Меркель пообещала уже в марте ослабить коронавирусные ограничения в ФРГ

Карантин в Германии продлен до 28 марта, но региональные власти получили право самостоятельно принимать решения о послаблениях
Источник:kp.ru
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Фото: REUTERS

Немецкое правительство в очередной раз продлило введенные из-за пандемии карантинные меры до 28 марта, однако предоставили властям федеральных земель право уже с 8 марта самостоятельно принимать решения о послаблениях.

Об этом на пресс-конференции в Берлине сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, пообещав согражданам, что «весна в 2021 году будет не такой, какой была в 2020 году».

«Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад», - отметила глава кабмина ФРГ.

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