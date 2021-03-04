В международный рейтинг QS вошли 40 вузов России

Московский государственный университет имени Ломоносова пробился в топ-50 по шести направлениям подготовки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) включила 40 высших учебных заведений из России в рейтинг по качеству мировых учебных программ. Московский государственный университет имени Ломоносова пробился в топ-50 по шести направлениям подготовки.

МГУ занял 24-е место в лингвистике, 29-е в физике и астрономии, 32-е в нефтяном машиностроении, 34-е в математике, 36-е в современных языках и 41-е в философии. Также университет вошел сотню лучших в более чем 10 других категориях, среди которых история, образование, гостиничное дело, химия и другие.

QS ежегодно анализирует качество 13 тысяч индивидуальных учебных программ в почти 1,4 тысячи университетов 83 стран мира, пишет РИА Новости. Все программы относятся к 48 дисциплинам в пяти широких областях.

Авторы рейтинга отметили, что в исследовании приняли участие 1452 вуза, 40 из них — российские. В прошлом году эксперты изучали только 36 учебных заведений из России. Чаще всего в предметных рейтингах появлялись МГУ, Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский государственный университет.

В ноябре прошлого года британский журнал Times Higher Education составил топ-250 высших учебных заведений, наиболее привлекательных для работодателей по всему миру. В списке оказались МГУ, МГТУ и МФТИ.