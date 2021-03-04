В Роспотребнадзоре объяснили, как определить свежесть цветов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору свежих цветов в преддверии Международного женского дня 8 Марта. Одним из главных признаков свежести букета является эластичность лепестков, говорится в четверг, 4 марта, на официальном сайте ведомства.

Эластичность лепестков – это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий. Специалисты объяснили, что, если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, то он легко вернется на место и примет прежнюю форму.

Кроме того, свежесть цветов в букете можно определить по степени раскрытия бутона. Чем менее он раскрыт, тем лучше. Не менее важную роль играет и состояние стебля, который не должен быть слишком сухим или слишком мягким. Признаком свежести цветка также является светлый срез стебля.

- Признаком свежести цветов является наличие «рубашечного листа», то есть более толстых и грубых лепестков у цветоножки. Продавцы иногда удаляют эти лепестки, дабы придать цветку более эстетичный вид. Поэтому отсутствие такой «рубашки» - это не всегда признак «второй свежести» цветка, - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, на 8 Марта в текущем году самыми популярными подарками для женщин в России стали косметика, парфюмерия, кондитерские изделия и электроника.