Девушка Илона Маска продала четыре цифровые картины за 5,8 млн долларов

Артистка организовала продажу четырех цифровых рисунков, созданных совместно с братом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллекцию "цифрового искусства" канадской певицы Клэр Элиз Буше, более известной как Grimes, выкупили за 5,8 миллиона долларов.

Артистка организовала продажу четырех цифровых рисунков, созданных совместно с братом, профессиональным цифровым художником Маком Баучером. Коллекция продавалась на площадке Nifty Gateway. Все рисунки были раскуплены за 20 минут, общая сумма продажи составила 5,8 миллиона долларов.

Все лоты певицы раскупили всего за 20 минут

На рисунках изображена некая богиня, борющаяся с упадком промышленности в мире. Некоторые из картин сопровождаются песнями самой Клэр Элиз Буше.

Ранее актриса Анджелина Джоли продала картину кисти бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "Минарет мечети Аль-Кутубия" за 11,5 миллиона долларов. Картину звезде американского кинематографа подарил ее бывший муж Брэд Питт.