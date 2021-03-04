МИД РФ заявил о масштабной поддержке Западом российской несистемной оппозиции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Западные государства развернули широкомасштабную поддержку российской несистемной оппозиции. Российская оппозиция, поддерживающая санкции против нашего государства - это не демократы, а агенты влияния, заявила в четверг, 4 марта, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Есть люди и силы, которые поддерживаются и поддерживаются из-за рубежа, проводят выгодную западным странам политику. Если они выступают против национальных интересов в пользу интересов иностранных государств, то какие же это либерально-демократические силы? Не стоит прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это всего лишь агенты влияния, - отметила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Мария Захарова отметил, что демократия отнюдь не означает возможность влиять на внутреннюю повестку извне. По ее словам, демократия говорит о возможности политического процесса внутри государства и лоббирование интересов внутри страны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом, если западный страны введут против РФ санкции, которые создадутт риски для российской экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах.