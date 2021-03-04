Евросоюз приступил к экспертизе вакцины «Спутник V» Фото: Мария ЛЕНЦ

Европейское агентство лекарственных средств приступило к экспертизе регистрационного досье российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

- Объявляем о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств. Решение о начале экспертизы приняли, учитывая результаты лабораторных и клинических исследований препарата против коронавируса на взрослых, - говорится в сообщении.

EMA оценит соответствие «Спутника V» установленным в Европейском союзе стандартам по эффективности, безопасности и качеству вакцины.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что одобрение EMA позволит обеспечить российской вакциной около 50 миллионов жителей Евросоюза, начиная с июня текущего года.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, несколько европейский стран уже одобрили и зарегистрировали «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации вакцины со стороны EMA.