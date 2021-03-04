Песков заявил, что Россия уже добилась суверенитета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия уже добилась суверенитета, а большинство стран мира не могут позволить себе "такой роскоши".
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия уже добилась суверенитета, а большинство стран мира не могут позволить себе "такой роскоши".
Так он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Евросоюз теряет суверенитет. Песков отметил, что деятельность главы РФ Владимира Путина внутри страны и на международной арене нацелена на улучшение благосостояния граждан и развитие России. По его мнению, настоящее развитие может быть только в суверенном формате.
- Мы относимся к этому узкому кругу стран, мы уже этого (суверенитета) добились, — добавил Песков.
Ранее Дмитрий Песков назвал санкции ЕС и США против России вмешательством в дела страны. Он отметил, что подобные действия вредят отношениям между странами, которые, по его мнению, находятся в "плачевном состоянии".