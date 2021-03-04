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Общество

Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам общества

Президент уверен, что интернет может разрушить общество изнутри
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам общества

Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам общества

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам. Об этом глава государства сказал в четверг, 4 марта, на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

- У нас было довольно много дискуссий по поводу определенных ограничений в сети интернет, однако интернет уже давно проник во все сферы жизни общества. По большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим нормам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. В противном случае это общество будет разрушаться изнутри.

Кроме того, президент жестко высказался о тех, кто толкает детей на суицид в интернете: «Букашка. Раздавить его не жалко». Путин также заметил, что в сети также активно распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции. И на это необходимо быстро реагировать, подчеркнул глава государства. Он заявил, что те, кто пытается использовать детей таким способом, преследуют свои «хорьковые» и эгоистичные цели.