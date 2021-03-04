Путин высказался о тех, кто толкает детей на суицид в интернете: «Букашка. Раздавить его не жалко» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин жестко высказался о тех, кто подталкивает несовершеннолетних к суициду через интернет.

- Одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рэмбо, толкает девчонку какую-то или пацана на суицид, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Но как только полиция заходит, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете. Букашка. Раздавить его не жалко, - сказал президент России на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Владимир Путин отметил, что нельзя позволять кому-то использовать детей. У граждан страны должно быть понимание опасности таких преступлений для будущего страны. Глава государства отметил, что в сети также активно распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции, что является источником прибыли для преступников.

Как сообщал сайт kp.ru, президент также отметил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен не только юридическим правилами, но моральным законам.

Ранее Владимир Путин назвал «хорьковыми» цели тех, кто используют детей, втягивая их в незаконные акции протеста, суицид и другую преступную деятельность.