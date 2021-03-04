В Лаосе зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Лаосе зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики», - говорится в заявлении фонда в четверг, 4 марта, где отметили, что Лаос стал 44-м государством мира, где зарегистрирована российская вакцина «Спутник V».

Как уточнили в сообщении РФПИ, регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Напомним, по количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса. В МИД РФ сообщили о росте интереса к препарату в Европе. Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко, некоторые страны готовы использовать национальную сертификацию.