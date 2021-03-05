В Совфеде предложили отказаться от Нобелевской премии мира

Барак Обама получил премию мира, но позже развязал войну. Фото: REUTERS

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал отказаться от Нобелевской премии мира из-за пристрастного отношения к некоторым политикам.

В Нобелевский комитет поступило 329 кандидатур, куда вошли экс-кандидат на пост президента Республики Беларусь Светлана Тихановская и российский блогер Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг и бывший президент США Дональд Трамп

Цеков считает, что премия присуждается не за успехи в конкретных областях, а за субъективное отношение к некоторым политикам, сообщает РИА Новости. Он отметил, что "в США и странах ЕС есть сотни людей, таких как Навальный и Тихановская, но там они считаются нарушителями закона, а не борцами за свободу".

Член Совфеда также вспомнил Барака Обаму, который получил премию, но позже развязал войну. Также, по его мнению, есть вопросы и к премии по литературе.

В начале февраля 2021 года лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть разработчиков российских вакцин от коронавируса на Нобелевскую премию. Он добавил, что создателей препаратов стоит наградить государственной премией.