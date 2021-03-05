Минздрав одобрил применение вакцины "ЭпиВакКорона" для людей старше 60 лет

Минздрав завершил оценку вакцины "Эпиваккорона" для применения среди пожилых людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Министерства здравоохранения России завершили оценку вакцины "ЭпиВакКорона" для применения среди людей старше 60 лет. Об оценке препарата, разработанного центром вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- Завершена и оценка вакцины "Эпиваккорона", разработанной "Вектором", для использования у лиц 60 лет и старше, - рассказал глава Минздрава.

Ранее сайт KP.ru сообщал о том, как работает вакцина "ЭпиВакКорона". В интервью "Комсомольской правде" заместитель руководителя научного центра, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих ответила на критику препарата.

Сайт KP.ru также сообщал, что, по словам Михаила Мурашко, вакцина "Спутник Лайт" прошла вторую фазу испытаний. 27 февраля препаратом начали прививать первых добровольцев в Москве.