В Рособрнадзоре оценили возможность отмены обязательного ЕГЭ

Рособрнадзор оценил возможность отмены ЕГЭ к 2030 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единый государственный экзамен изменится к 2030 году из-за цифровизации, однако его вряд ли полностью отменят, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике, - пояснил агентству ТАСС Музаев.

Он также отметил, что в ближайшие пять или десять лет появится возможность объективной оценки не только знаний школьников, но и их талантов с четвёртого класса.

Глава Рособрнадзора рассказал также, что правительство поручило изучить разные способы оценки абитуриентов при поступлении. Вопрос прорабатывают Рособрнадзор, Минпросвещения, Минспорта, Минкультуры и Росмолодёжь. В том числе ведомства обсуждают идею "цифровой копилки", где будут храниться все достижения ребёнка.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам директора Департамента Минпросвещения России Евгения Семченко, правила сдачи ЕГЭ упростили, а девятиклассники будут писать только одну выпускную контрольную.