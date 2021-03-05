В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями Фото: REUTERS

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве в последнее время значительно улучшилась. Это позволило принять решение о переводе самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил в своем блоге московский мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что москвичам из групп риска 8 марта разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте. Домашний режим для них с 8 марта будет носить рекомендательный характер.

- Пользуясь случаем, я обращаюсь к этой категории москвичей. Ваш возраст и ваши хронические заболевания – это зона риска, поэтому лучше воздержаться от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на вакцинацию от коронавируса. Крайне важно для вас самих и для тех, кто вас любит, чтобы вы защитили свое здоровье, - подчеркнул Сергей Собянин.

Он отметил, что решение об отмене обязательного режима самоизоляции и разблокировке социальных карт для поездок в общественном транспорте вступит в силу 8 марта текущего года.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» для применения среди людей старше 60 лет. Кроме того, в стране завершилась вторая фаза клинических испытаний однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», результаты исследований уже направили на оценку экспертам.