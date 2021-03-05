Голикова заявила об устойчивой динамике снижения заболеваемости COVID-19 в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе беседы с журналистами.

- На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения в России составляет 7,5, а это один из самых низких показателей за последнее время, - сообщила она.

Вице-премьер отметила, что смертность из-за COVID-19 в России в январе текущего года оказалась на 9,5 процента меньше, чем в декабре минувшего 2020 года. При этом, по словам Голиковой, более пяти миллионов жителей государства уже прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Около 7,9 миллиона доз вакцины от коронавируса доступно для россиян.

Несмотря на положительную динамику, Татьяна Голикова призвала не пренебрегать рекомендациями главных санитарных врачей по соблюдению ограничений на фоне пандемии вплоть до достижения коллективного иммунитета.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Москве с 8 марта вступит в силу решение об отмене обязательной самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, в этот день в российской столице разблокируют социальный карты для проезда в общественном транспорте.