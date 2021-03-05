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Коронавирус Covid-19

«Спутник V» занял второе место среди вакцин по числу одобривших стран

Первое место занимает препарат от AstraZeneca
Ксения АНУФРИЕВА
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«Спутник V» занял второе место среди вакцин по числу одобривших стран

«Спутник V» занял второе место среди вакцин по числу одобривших стран

Фото: Олег УКЛАДОВ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи заняла второе место среди вакцин по числу одобривших применение стран. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили разработчики препарата на своей странице в социальной сети Twitter.

- Российский препарат «Спутник V» на сегодняшний день является второй по популярности в мире вакциной от коронавирусной инфекции по количеству одобрений от регуляторов разных стран мира, - говорится в сообщении.

Первое место по данному показателю заняла вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, а на третьем месте стоит препарат производства американской компании Pfizer.

Напомним, в августе 2020 года РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». В настоящее время вакцина уже прошла все необходимые испытания и одобрена многими государствами мира для применения. Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V», написав, что данная вакцина является одной из самых безопасных и эффективных. Эффективность вакцины составляет 91,6 процента.

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