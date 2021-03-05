Росстат заявил о снижении рождаемости в России в январе 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Примерно 106,6 тысячи детей родились на территории России в январе текущего года. Это на 10,3 процента меньше показателей аналогичного периода минувшего 2020 года. Об этом в пятницу, 5 марта, свидетельствуют данные Росстата, опубликованный на официальном сайте ведомства.

Отмечается также, что относительно декабря прошлого года, когда на территории государства родили около 129,3 тысячи детей, снижение рождаемости составило целых 17,6 процента.

В общей сложности в январе текущего года в России специалисты зарегистрировали 47,3 тысячи браков, 42 тысяч разводов, родились 106,6 тысячи младенцев, умерли, по данным Росстата, 219,8 тысячи человек.

Ранее в Государственной думе предложили ввести регулярную заработную плату россиянкам, которые воспитывают детей. По мнению депутата Олега Шеина, такая меры будет способствовать повышению рождаемости в России.