Политолог объяснил, почему России стоит готовиться к новым санкциям Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк прокомментировал подготовку новых санкций в отношении России. Сообщения об этом появились в иностранных СМИ. Источники утверждают, что Запад рассматривает данную возможность.

Политолог признает, что скорее всего, сообщениям стоит верить, а России готовиться к новым рестрикциям. Причина в том, что западным странам важно поддерживать антироссийскую риторику на высоком уровне.

- Мне кажется, что Соединенные Штаты и Великобритания действительно готовы реализовать дополнительный санкционный виток в отношении нашей страны, - отметил эксперт в беседе с RT.

Он предположил, что меры воздействия коснутся конкретных персон, но пока сложно прогнозировать кого именно. А в целом же, санкции – это попытки зарубежных стран отвлечь своих граждан от существующих у них проблем.

- Мы прекрасно понимаем, что реальных оснований вводить санкции в отношении нашей страны, тем более говоря о так называемом применении химического оружия, абсолютно нет, - заключил Данюк.

Политолог также напомнил, что систематическое давление на Россию позволяет западным политикам поддерживать свой имидж.

- Если ты не вводишь санкции, но говоришь о российской угрозе, то тогда сам в нее не веришь. Получается, это маховик, который должен всегда крутиться, а для того, чтобы он всегда крутился, нужно, чтобы периодически возникали поводы. Думаю, что эти санкции не будут последними, - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в США сенаторы попросили Джо Байдена исправить ошибки предшественника и ввести новые санкции против «Северного потока — 2», сообщает Пятый канал.