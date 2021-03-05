Бастрыкин призвал следователей «врываться в интернет» для борьбы с преступностью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал следователей «врываться в интернет» и активнее бороться с преступность в сети. Об этом он заявил в пятницу, 5 марта, выступая на коллегии ведомства.

Руководитель правоохранительного органа отметил, что в минувшем 2020 году с использованием информационных технологий и интернета было совершено более 510 тысяч преступлений – на 73% больше, чем годом ранее.

- Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться, - подчеркнул Александр Бастрыкин.

Следственный комитет расследовал 11 493 таких преступления: 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения порнографии с детьми, более 2,7 тысячи хищений чужого имущества и иные тяжкие преступления. Кроме того, глава СК отметил, что сеть активно используют и для террористических преступлений. Так, за 2020 год в суды направили 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера, 78 из которых были совершены с использованием интернета.

Александр Бастрыкин также предложил наладить четкое взаимодействие с интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера российский лидер Владимир Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам.