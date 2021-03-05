В России с 1 апреля 2021 отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку

В России с 1 апреля отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перевод на удаленную работу сотрудников в возрасте 65 лет и старше в России становится не обязательным, а рекомендательным с 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в постановлении российского правительства, опубликованном в пятницу, 5 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

- Рекомендовать работодателям, исходя из сложившейся эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса, для обеспечения благополучия населения осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на удаленную работу, - говорится в документе.

Отмечается, что данное постановление кабмина вступит в силу с 1 апреля текущего года.

Как сообщал сайт kp.ru, власти Москвы приняли решение о переводе самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями из обязательного режима в рекомендательный. Кроме того, в столице с 8 марта разблокируют социальный карты для проезда в общественном транспорте.