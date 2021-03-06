Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе беседы с журналистами.

- На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения в России составляет 7,5, а это один из самых низких показателей за последнее время, - сообщила она.

Вице-премьер также напомнила, что в стране продолжается компания по вакцинации. Для россиян доступно около 7,9 миллиона доз вакцины, которая поможет формировать иммунитет и защитить от covid-19.