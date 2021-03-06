Премьер Словакии раскритиковал политиков за призыв отказаться от "Спутника V" Фото: REUTERS

Премьер Словакии Игорь Матович заявил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не будет возвращена обратно в РФ, поскольку препарат необходим в Словакии. Такое мнение он высказал в Facebook в ответ на критические заявления некоторых политиков страны в отношении закупки российской вакцины.

- "Гибридная война", "Геополитической оружие России", всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцины) вернуть… сразу тишина. Гробовая, - написал в посте премьер.

Напомним, первая партия "Спутника V" была доставлена в Словакии в минувший понедельник, 1 марта. Препарат отправили из Москвы в город Кошице.

Ранее Матович уже объяснял, что решение о закупке российского препарата без регистрации в ЕС было принято для спасения жизней. Тогда же он рассказал, что "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от ковида умирают десятки сограждан".