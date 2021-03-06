Духовный лидер буддистов Далай-Лама привился от коронавируса Фото: Facebook

Далай-Лама XIV, духовный лидер тибетских буддистов и лауреат Нобелевской премии мира, привился от коронавируса в возрасте 85 лет, и призвал человечество прививаться от COVID-19.

Далай-лама привился от коронавирусной инфекции в госпитале Зонал в индийском городе Дхарамсала. После прививки он на протяжении получаса оставался под наблюдением врачей.

«По словам моего надежного друга, включая врача, следует сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Поэтому вы также должны принять эту инъекцию для большей пользы. Это очень важно, поэтому я принял это», - сказал духовный лидер после сделанной прививки.

Религиозный и общественный деятель назвал пандемию коронавируса следствием накопленной людьми негативной кармы, и посоветовал верующим чаще читать мантру Тары, которая посвящена богине Таре (Спасительнице). По его словам, она призвана помочь достичь просветления.