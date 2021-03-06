В ВОЗ сообщили об улучшении ситуации с коронавирусом в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается. Такое заявление сделал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, уже вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 миллиона новых случаев заражения коронавирусом. «Передача инфекции в регионе продолжает замедляться», - приводит ТАСС слова представителя организации.

Вуйнович отметила, что уменьшение числа новых случаев COVID-19 в последний месяц произошло во многом за счёт тех стран, которые «принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы». В их число входит и Россия.

Кроме того, Вуйнович сообщила, что ВОЗ пока не рекомендует использовать «иммунные паспорта», в которых содержатся данные о вакцинации.

Напомним, накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила об устойчивой динамике снижения заболеваемости коронавирусом среди населения страны, отметив, что в России продолжается компания по вакцинации от COVID-19, которая поможет формировать иммунитет.