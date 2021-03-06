Флорист рассказала, как правильно выбирать тюльпаны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный вопрос, который волнует мужчин в преддверии 8 марта - как купить качественный букет и при этом не разориться. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала четыре главных способа выбрать хорошие тюльпаны.

Во-первых, покупать тюльпаны лучше в тех точках, где есть специальный холодильник для цветов. Если такового нет, то букет очень быстро завянет. Во-вторых, есть популярное заблуждение, что если бутон тюльпана слегка зеленоватый, то его не надо брать. Оказывается, именно такие цветы и нужно покупать. Они гарантированно дольше простоят в вазе.

Еще одно немаловажное правило - обращать внимание на лист. Тюльпан свежий тогда, когда у него чистый лист, он не сгибается, не сломлен, ровного светло-зеленого цвета без подсохших краешков, без желтых оттенков. Это же правило, кстати, относится и к розам.

Что касается цены, то тюльпан - самый бюджетный вариант цветка. Он обойдется всего в 50-150 рублей (дороже всего стоят французские сорта высоких тюльпанов или последние ботанические новинки). В этом году, кстати, очень постарались отечественные производители тюльпанов. Их цветы точно будут свежими.