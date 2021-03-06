МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 6 марта 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное управление МЧС по российской столице сегодня распространило экстренное предупреждение для жителей Москвы, предупредив их о сильном снеге, метели, снежных заносах и гололедицы на дорогах до вечера 7 марта 2021 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства в субботу, 6 марта.

- В соответствии с прогнозами синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи до вечера 7 марта в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, а также порывы ветра до 15-20 метров в секунду. На дорогах ожидаются гололедица, снежные заносы. Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, - отметили спасатели.

В МЧС московским автомобилистам также посоветовали избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений, и парковать свои машины подальше от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

Как сообщал сайт kp.ru, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что 7 марта в Москве ожидает до четверти месячной нормы осадков, а также сильный штормовой ветер и значительное снижение атмосферного давления.