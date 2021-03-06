Мишустин почтил память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Мишустин почтил память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Фото: кадр из видео

Глава российского правительства Михаил Мишустин возложил венок в парке Ангелов на месте пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Так премьер-министр во время рабочей поездки в Кузбасс почтил память жертв трагедии, унесшей жизни 37 детей и 23 взрослых в марте 2018 года.

Также цветы в память о жертвах пожара в субботу, 6 марта, возложил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Парк Ангелов построили на месте снесенного торгово-развлекательного центра. В августе 2019 года возле места, где располагался ТЦ «Зимняя вишня», установили памятный камень, а ранее на этом месте располагался стихийный мемориал, куда местные жители приносили цветы и игрушки в память о жертвах пожара. Парк Ангелов официально открыли 15 сентября 2019 года.

Напомним, сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Кемерово с рабочим визитом. Он уже провел совещание о социально-экономическом развитии региона.