Основатель Twitter продает первый твит, за который уже предложили миллион долларов

Основатель Twitter выставил на аукцион свой первый твит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор и один из основателей социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на аукцион первый твит, который был опубликован на платформе. Его написал 21 марта 2006 года сам Дорси: «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой твиттер»). Основатель сервиса выставил твит на продажу на онлайн-аукционе Valuables.

В настоящее время максимальное предложение цены на данный твит достигло одного миллиона долларов.

Первый твит основателя Twitter на аукционе готовы купить за миллион долларов. Фото: скрин из Valuables

Первую заявку на твит стоимостью в один доллар зафиксировали еще 15 декабря. До 6 марта максимальная заявка составляла 3,5 тысячи долларов, однако лот не привлекал много внимания, поскольку Дорси не опубликовал ссылку на аукцион на своей странице.

В Valuables объясняют, что покупатель получает уникальный цифровой сертификат на твит с подписью его создателя, а сам запись остается на платформе. Цифровой сертификат включается в себя дату и время публикации, ее содержание и цифровую подпись криптокошелька создателя, а право на владение записью закрепляется в блокчейне.