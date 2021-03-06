Причиной смерти писателя Валентина Курбатова мог стать тромб. Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Причиной смерти писателя и литературного критика Валентина Курбатова на 81 году жизни мог стать тромб. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил советник российского президента по культуре Владимир Толстой – глава жюри премии «Ясная поляна», в состав которого входил Курбатов.

- Валентин Яковлевич умер так же, как и жил – как настоящий рыцарь. Он пошел за цветами своей супруге, купил букет и с букетом в руках упал на улице и скоропостижно скончался. Такая трагическая и рыцарская смерть этого удивительного человека. Вероятнее всего, причиной смерти стал тромб, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

Владимир Толстой отметил, что, по его мнению, Валентин Курбатов был лучшим современным критиком России, а также человеком «огромной души и огромного сердца».

Как сообщал сайт kp.ru, писатель и литературный критик Валентин Курбатов умер сегодня, 6 марта, на 81-м году жизни.