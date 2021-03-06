Вильфанд предупредил о метели и снежных заносах в европейской части России 7 марта 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весьма опасная погода ожидается в большинстве регионов европейской части России в грядущее воскресенье, 7 марта. В стране будут сильные метели и снегопады, снежные заносы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом в субботу, 6 марта, предупредил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Ныряющий циклон приведет к тому, что погода в канун праздника на всей европейской части нашей страны значительно ухудшится, будут наблюдаться резкое падение давления и сильные снегопады. Ветер будет 7-12 метров в секунду, а его порывы достигнут 20 метров в секунду. А это уже очень серьезно - будет метель, причем сильная, - сказал синоптик в интервью агентству ТАСС.

Опасность поджидает автомобилистов: на дорогах будут сильные снежные заносы из-за снегопадов и метелей. Затронет непогода Калининградскую, Ленинградскую, Вологодскую области, Карелию и весь Центральный федеральный округ.

Как сообщал сайт kp.ru, МЧС по Москве сегодня распространило экстренное предупреждение для жителей столицы, предупреждая их о неблагоприятных погодных условиях, который продлятся до вечера воскресенья.