Петр Ян проиграл бой, который выигрывал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совершенно неожиданно для всех завершился бой за звание чемпиона UFC 259 в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Русский чемпион шел спокойно к победе и успешной защите своего титула, но в четвертом раунде провел запрещенный удар коленом. И как итог - Стерлингу отдали пояс, остановив бой.

Но американец крайне эмоционально отреагировал на свою победу. Уже когда он лежал в октагоне, то стал просто плакать. И рыдать он не переставал после того, как пришел на интервью после боя:

- Все, ради чего я работал, завершилось вот так? Я считаю, что бой был близким. Я не так хотел выиграть. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии. Я был в плохой форме. Понимаю, что у нас была неприязнь, соперничество. Извините, что бой завершился вот так, - сказал Стерлинг в официальном интервью UFC после завершения боя с Петром Яном.

Сайт KP.RU, напомним, провел прямую онлайн-трансляцию боя Петр Ян - Алджамейн Стерлинг на UFC 259.