Один человек погиб при стрельбе на месте гибели Джорджа Флойда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском городе Миннеаполисе, штат Миннесота, по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на месте, где в мае прошлого года при задержании полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд.

По данным правоохранительных органов, перестрелка началась в результате ссоры между двумя лицами. В результате один из участников конфликта открыл огонь.

«Потерпевший и подозреваемый вступили в словесную перепалку и подозреваемый выстрелил в потерпевшего», - приводит CNN слова официального представителя полиции Джон Элдер.

Пострадавшего умер в больнице после госпитализации. Элдер уточнил, что стрелявший пока не был задержан, и его личность не установлена. Правоохранители занимаются расследованием инцидента.

Напомним, в мае прошлого года полицейский, опустившись на колени, встал ногами на шею задержанного Джорджа Флойда. Мужчина говорил, что не может дышать, однако правоохранители никак не реагировали на эти заявления. Мэр Миннеаполиса, где все произошло, и начальник полиции назвали смерть неоправданным убийством из-за расовой дискриминации, а на американских улицах после смерти Флойда начались протесты, которые быстро переросли в беспорядки.