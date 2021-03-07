Врач рассказал, опасны ли побочные эффекты после вакцинации от коронавируса Фото: REUTERS

Многие специалисты сообщают, что побочные эффекты после вакцинации от коронавируса встречаются чаще, ем при прививке от гриппа и от многих других вирусных заболеваний. Эксперт по фармацевтическим разработкам, биоинженер, кандидат химических наук, руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный объяснил опасны ли побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.

По словам эксперт, необходимо помнить, что все эти побочные эффекты кратковременные и «даже близко не способны причинить организму вред», который может принести заражение коронавирусной инфекцией. Ясин считает, что сегодня можно говорить о безопасности этих побочных эфевктов.

«Привито уже под 100 миллионов человек во всем мире, проведены серьезные исследования, и на сегодня можно с уверенностью говорить о безопасности зарегистрированных антиковидных вакцин», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru Ясин также объяснил, чем может быть вызвана подобная реакция организма. Кроме того, «Комсомольская правда» также написала какие побочные эффекты встречаются чаще, а также сколько они могут длиться.