Биоинженер объяснил, почему пожилые люди переносят прививку от коронавируса легче, чем молодежь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V» ранее сообщили, что у людей старше 60 лет нежелательные явления после укола, такие как температура, головная боль и боли в мышцах выражены гораздо слабее и встречаются намного реже, чем у молодых. При этом эффективность вакцины по данным исследований у представителей не снижается.

Эксперт по фармацевтическим разработкам, биоинженер, кандидат химических наук, руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный постарался объяснить такой парадокс, указав на изменение в работе иммунной системы.

«С возрастом иммунная система работает слабее - можно предположить, что именно поэтому менее выражены побочные эффекты вакцинации, которые по сути являются иммунными реакциями на введение препарата», - отметил эксперт.

Однако он заявил, что возможно здесь мы сталкиваемся с «очередными загадками иммунной системы», поскольку выработка антител к коронавирусу у пожилых людей должна идти менее активно, однако возможно разные элементы иммунной системы «могут работать по-разному».

Как писал сайт kp.ru Ясин также рассказал, чем может быть вызвана побочная реакция организма на вакцину от коронавируса. Кроме того, «Комсомольская правда» также написала какие побочные эффекты встречаются чаще, а также сколько они могут длиться.