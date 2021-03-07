Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Биоинженер объяснил, почему пожилые люди переносят прививку от коронавируса легче, чем молодежь

Эксперт отметил «очередную загадку иммунной системы»
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Биоинженер объяснил, почему пожилые люди переносят прививку от коронавируса легче, чем молодежь

Биоинженер объяснил, почему пожилые люди переносят прививку от коронавируса легче, чем молодежь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V» ранее сообщили, что у людей старше 60 лет нежелательные явления после укола, такие как температура, головная боль и боли в мышцах выражены гораздо слабее и встречаются намного реже, чем у молодых. При этом эффективность вакцины по данным исследований у представителей не снижается.

Эксперт по фармацевтическим разработкам, биоинженер, кандидат химических наук, руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный постарался объяснить такой парадокс, указав на изменение в работе иммунной системы.

«С возрастом иммунная система работает слабее - можно предположить, что именно поэтому менее выражены побочные эффекты вакцинации, которые по сути являются иммунными реакциями на введение препарата», - отметил эксперт.

Однако он заявил, что возможно здесь мы сталкиваемся с «очередными загадками иммунной системы», поскольку выработка антител к коронавирусу у пожилых людей должна идти менее активно, однако возможно разные элементы иммунной системы «могут работать по-разному».

Как писал сайт kp.ru Ясин также рассказал, чем может быть вызвана побочная реакция организма на вакцину от коронавируса. Кроме того, «Комсомольская правда» также написала какие побочные эффекты встречаются чаще, а также сколько они могут длиться.

Распространение коронавируса в мире