Число заболевших коронавирусом в мире превысило 116,5 миллиона

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на полдень воскресенья составило 116 млн 574 тыс. 933 Фото: REUTERS

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 116 миллионов 574 тысяч 933. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчёты статистики заболевших и погибших.

Выздоровели уже 91 миллион заболевших, а скончались 2 миллиона 589 тысяч 283 человека.

Наибольшее число заражений COVID-19 выявлено в США: почти 29 миллионов заболевших. Скончались в стране уже 524 тысячи заразившихся, а выздоровели 28 миллионов.

В список стран, где зарегистрировано уже более 10 миллионов заразившихся вошли также Индия и Бразилия. В Индии заразились 11,2 миллиона человек, а в Бразилии - 10,9 миллиона. В странах погибло 157 и 264 тысячи заболевших соответственно.

Как сообщал сайт KP.ru, в России за минувшие сутки выявили 10 595 новых случаев заражения коронавирусом. В стране за сутки погибли 368 человек. В Москве, лидирующему по числу заражений городу, третий день подряд фиксируется менее двух тысяч заражённых коронавирусом.