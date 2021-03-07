Девушка, попросившая Путина взять её замуж, рассказала о своей дальнейшей судьбе

Перед детской поликлиникой в Иваново, когда президент подошел пообщаться с собравшимися жителями, одна девушка крикнула «А возьмите меня замуж!». Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Юлия Шилова из Иваново, сделавшая 6 марта 2020 года предложение президенту России Владимиру Путину, рассказала, как сложилась её дальнейшая судьба.

- Он, к сожалению, мне не перезвонил, - рассказала девушка в эфире телеканала "Россия 1".

Юлия также поделилась, что после письма президенту поклонников у неё стало больше, но ни с одним из них у девушки не сложилось отношений. Она также заявила в эфире "России 1", что восхищается Путиным и считает его "волевым, целеустремленным и сильным".

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 6 марта 2020 года Владимир Путин посетил Иваново с рабочим визитом. Президент приехал в детскую поликлинику и на парашютный завод "Полёт". Во время общения с горожанами девушка из толпы крикнула "А возьмите меня замуж!". Позже Юлия передала помощникам президента письмо, в котором было две её фотографии и номер телефона.