Клебо после эпизода с Большуновым: "Надо скрестить пальцы, чтобы я сохранил золото"

Исход гонки на 50 километров решался на финише. Фото: REUTERS

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо дал первый комментарий по поводу эпизода, который случился на финише марафона на ЧМ-2021. Во время борьбы с Йоханнесом Клебо наш Александр Большунов сломал палку и доехал с одной лыжной палкой только третьим.

- Признаюсь, очень необычно видеть Большунова таким. Надо скрестить пальцы, чтобы я сохранил титул, - заявил Клебо в интервью норвежском порталу VG.

Судейская комиссия продолжает разбирать эпизод и принимать решение - пересматривать ли итоги последней гонки на ЧМ-2021. Ранее Большунов сказал, что не хочет идти на церемонию награждения после такого исхода. Отметим, что сборная России официально подала протест на итог мужского марафона.