Лыжник Александр Большунов разрыдался, придя третьим из-за сломанной палки

Большунов разрыдался после масс-старта на ЧМ Фото: REUTERS

Российский лыжник Александр Большунов разрыдался после финиша чемпионата мира по лыжным видам спорта. Большунов первым вышел на финишную прямую гонки на 50 километров на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе, но из-за сломанной лыжной палки пришёл к финишу лишь третьим. Победу одержал норвежский лыжник Йоханнесом Клебо. Вторым к финишу пришёл другой норвежец Эмиль Иверсен.

Как позже сообщил сайт KP.ru, судьи лишили Клебо золотой медали.

Большунов финишировал со сломанной лыжной палкой Фото: REUTERS

У Большунова сломалась лыжная палка Фото: REUTERS

И норвежец смог его опередить. Фото: REUTERS