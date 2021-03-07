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Спорт

Лыжник Александр Большунов разрыдался, придя третьим из-за сломанной палки

Российский спортсмен вышел первым на финишную прямую чемпионата мира в Оберстдорфе, но взял лишь бронзу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Большунов разрыдался после масс-старта на ЧМ

Большунов разрыдался после масс-старта на ЧМ

Фото: REUTERS

Российский лыжник Александр Большунов разрыдался после финиша чемпионата мира по лыжным видам спорта. Большунов первым вышел на финишную прямую гонки на 50 километров на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе, но из-за сломанной лыжной палки пришёл к финишу лишь третьим. Победу одержал норвежский лыжник Йоханнесом Клебо. Вторым к финишу пришёл другой норвежец Эмиль Иверсен.

Как позже сообщил сайт KP.ru, судьи лишили Клебо золотой медали.

Большунов финишировал со сломанной лыжной палкой

Большунов финишировал со сломанной лыжной палкой

Фото: REUTERS

У Большунова сломалась лыжная палка

У Большунова сломалась лыжная палка

Фото: REUTERS

И норвежец смог его опередить.

И норвежец смог его опередить.

Фото: REUTERS

Александр Большунов не сдержал слез после финиша

Александр Большунов не сдержал слез после финиша

Фото: REUTERS