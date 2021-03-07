Появилось видео испытаний ракеты комплекса "Бал"

Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере Фото: скриншот

Появилось видео испытания ракеты комплекса береговой обороны "Бал" в безэховой камере.

Заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Станислав Сычёв рассказал телеканалу "Звезда" о деталях испытаний.

- При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели, - заявил Сычёв.

Он также отметил, что в безэховой камере расстояние до цели - примерно пять метров. Это соответствует 100 километрам на местности.

Ракета должна достичь два излучающих рупора, установленные на специальной платформе. Они движутся по вертикальным рельсам, а рельсы перемещаются в разные стороны, имитируя постоянное движение цели.

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