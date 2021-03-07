В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

Неизвестные облили могилу Бандеры в Мюнхене Фото: Twitter.com

В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры, лидера запрещённой в России ОУН-УПА. О случившемся сообщил в своём Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

- И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили её неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных! Какой позор, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки, - заявил дипломат.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в 2014 году неизвестные вандалы опрокинули каменный крест на могиле Степана Бандеры.

В 2015 году неизвестные разрисовали надгробие на могиле лидера Организации украинских националистов, написав на английском слово "подонок".

В 2018 году британский журналист Грэм Филлипс в день убийства Бандеры 15 октября сорвал с креста на могиле флаги запрещённого в России "Правого сектора", флаги Украины и поставил на могилу баннер.