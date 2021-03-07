Путин назвал российского лыжника Большунова героем гонки в Германии. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова с серебряной медалью на дистанции 50 километров.

Глава государства назвал спортсмена "настоящим героем гонки". Об этом в воскресение сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 километров Александру Большунову", - заявил представитель Кремля.

Напомним, что в Германии с 24 февраля по 7 марта проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Российский спортсмен взял серебряную медаль. Золотую награду чемпионата мира получил норвежец Эмиль Иверсен. Бронза досталась еще одному норвежскому лыжнику Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее Александр Большунов стал первым в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Швеции. Он обошел трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.