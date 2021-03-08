Путин поздравил женщин России с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин страны с Международным женским днем 8 марта. Президент обратился к представительницам прекрасного пола с теплыми словами в ночь на понедельник, подчеркнув, что они приносят в мир гармонию, нежность и красоту, а также безусловную материнскую любовь и при этом «каким-то непостижимым образом» всё и везде успевают.

«Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы они выросли успешными, достойными людьми», - подчеркнул Владимир Путин.

В этом году президент в своем поздравлении уделил особое внимание женщинам-медикам, которые «в тяжелейших условиях эпидемии» трудятся с полной отдачей, проявляя душевную щедрость и профессионализм.

«Давно известно: чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую душевную поддержку», - сказал, в частности, глава государства.

Стоит отметить, что президент традиционно каждый год поздравляет российских женщин с 8 марта в предпраздничную ночь. А два года подряд, как писал сайт kp.ru, поздравлял прекрасную половину населения страны стихами: в 2017-м процитировал Константина Бальмонта, а в 2018-м – Андрея Дементьева.