Большинство россиян считают зарплаты политиков и банкиров неоправданно высокими

Россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой Фото: Анастасия Осипова

Россияне, принявшие участие в исследовании компании Ipsos, назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. Так, большинство наших соотечественников (79% опрошенных) считают незаслуженно большими оклады политиков и банкиров (61%).

Еще четверть россиян (25%) уверены, что слишком много платят сотрудникам полиции, а также программистам (14%).

А вот слишком мало за свой труд, по мнению респондентов, получают соцработники (71%), медсестры (70%), сотрудники детсадов и яслей (69%), а также школьные учителя (63%).

При этом более половины опрошенных граждан России считают, что бухгалтеры, компьютерные инженеры и работники магазинов получают именно такую заработную плату, какую заслужили, передает РБК.

В онлайн-опросе приняли участие 20,5 тысяч человек из 28 стран, в том числе около 500 россиян.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее кадровики назвали самых востребованных специалистов на рынке труда. Ими оказались эксперты по кибербезопасности, финансисты, менеджеры по онлайн-продажам и промышленные альпинисты.